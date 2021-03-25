حقيبة ظهر مزوّدة بذكاء اصطناعي لفاقدي وضعيفي البصر

2021/03/25 | 22:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تمكن خبراء شركة Intel من ابتكار جهاز ينبه المكفوفين وضعاف البصر عن وجود عوائق و معابر مشاة وحواجز وإشارات مرور وحركة الآخرين، ما يساعدهم على التحرك بالاتجاه الصحيح.

وتتكون هذه المجموعة من سترة وحقيبة ظهر وحقيبة صغيرة بحزام.



وعبر ثلاثة ثقوب في السترة تنظر ثلاث كاميرات تنقل الصور إلى وحدة الذكاء الاصطناعي الموجودة في حقيبة الظهر، وإلى نفس المكان تنقل المعلومات الواردة من منظومة الملاحة GPS.

ويعالج الذكاء الاصطناعي المعلومات التي يستلمها فورا في الوقت الفعلي ويعطي التوجيهات إلى الشخص، على سبيل المثال “أمامك غصن شجرة” أو “هناك شخص يسير نحوك” وهكذا.



كما يمكن استخدام الصوت للتواصل مع البرنامج.، وفي هذه الحالة تربط السماعات والميكرفون إلى المجموعة عبر تطبيق Bluetooth.



أما الحقيبة الصغيرة فتحتوي على البطارية التي تزود الجهاز بالطاقة اللازمة للعمل مدة ثماني ساعات.



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