نائب يرجح التصويت على الموازنة منتصف الاسبوع المقبل

2021/03/25 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب هريم كمال آغا عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان يصوت المجلس على مشروع الموازنة الاتحادية منتصف الاسبوع المقبل.

وقال آغا في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الخميس: ان ما يتم تداوله حول ظهور خلافات جديدة بين حكومتي أقليم كوردستان والاتحادية بعيدة عن الصحة، موضحا ان هنالك أشكاليات حول المادة 11 من مشروع قانون الموزانة وان المفاوضات جارية للوصول الى حل.

وأضاف: أن كتلة الأتحاد الوطني مع الشروع بالتصويت على مشروع موزانة 2021، مشيرا الى ان التأخير بالتصويت على مشروع القانون أو تأجيله سيوسع المشاكل بين الكتل النيابية، مرجحا التصويت على مشروع قانون الموازنة يم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

PUKmedia عمر اواره

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