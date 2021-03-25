البنك المركزي يعلق على سعر الصرف الجديد للدولار ويوجه دعوة

2021/03/25 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي احسان شمران، الخميس، ان سعر الصرف الجديد حقق مكتسبات كثيرة، داعيا الى عدم خلق هزات تقلق المواطنين.

وقال شمران في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (25 اذار 2021)، ان "البنك ينتهج سياسة هادئة في القضايا التي تتداولها الناس من زوايا نظرها، ولا يدخل في النقاشات التي تؤثر على التوقعات".

واضاف، ان "البنك المركزي يرى أن السعر الجديد حقق مكتسبات كبيرة، أولها تعزيز التنافسية لصالح المنتجات الوطنية زراعية كانت أو صناعية، إضافة إلى تعزيز مورد المالية العامة الذي يمثل هدفا آخر للقرار".

واوضح، ان "الأمر يتطلب تعزيز استقرار هذا القرار وعدم خلق هزات من شأنها أن تقلق المواطنين وتؤثر على ديمومة نشاطهم".

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