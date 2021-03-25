تناقضات تطبيق القانون بين سطوة السلاح واصحاب القلم

2021/03/25 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتشار الفصائل المسلحة في شوارع بغداد واستعراض قوتها امام انظار الدولة برمتها في مشهد اقل ما يمكن عنه ان يقال انه "مهزلة".

في بلد يسجن فيه الشخص على كتابة مقال ليكون هو السبب في ضياع هيبة الدولة، بينما تتجول الفصائل بأسلحتها الثقيلة وامام انظار الحكومة والقضاء، ليعم الصمت السنتهم دون تحرك لحفظ الهيبة المسلوبة، فالقضاء الذي اعتبر انتقادات ابراهيم الصميدعي للحكومة بمثابة انتقاص من هيبة الدولة وخرق للقانون..



اليوم هم امام امتحان الهيبة الكبير بعد هذا العرض المسلح المهيب.

فحكاية الفصائل المسلحة وانتشار السلاح في العراق مريرة وصعبة وخطيرة، يشعر المرء عند الكتابة عنها بأنه يمرر القلم بين ألغام مزروعة وأسلاك شائكة تمنع التوغل في هذه التابوهات والمحرمات والتعقيدات.

ونفذت فصائل مسلحة اليوم انتشارا مسلحا في عدد من مناطق العاصمة بغداد، قبل أن يقوم ملثم من الحركة برفع صورة للكاظمي وعليه علامات مسيئة"، في المقابل، هدد المسلحون رئيس لجنة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية العراقية، الفريق أحمد أبو رغيف، بعدما قام بتوقيف أحد عناصر المليشيا، ما دفعهم إلى "الاستعراض المسلح" في شوارع بغداد، وبالقرب من وزارة الداخلية، ما يبرر الهجوم عليه وحمل صور تحمل عبارات تهديد له ولرئيس الوزراء.

وعقب ساعات من استعراض الفصائل المسلحة في شوارع العاصمة بغداد، غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائلا إن اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب "أمر مرفوض"، مطالبا الحشد الشعبي بمعاقبتها.

وتبقى حكاية ومعضلة حصر السلاح بيد الدولة مريرة ومعقدة، وبحاجة إلى إرادة وطنية، وقرارات وتطبيقات شجاعة وحازمة بغرض إنقاذ الدولة العراقية من مظاهر فوضى السلاح ومخاطر انتشاره المنفلت والموازي والموهن للدولة التي اصبحت اركانها على حافة الهاوية.

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