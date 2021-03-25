أطباء بلا حدود: ارتفاع كبير في عدد مرضى كورونا باليمن

2021/03/25 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية إنها تشهد “تدفقا كبيرا” لمرضى كورونا، مشيرة إلى تجاوز الموجة الثانية قدرة المرافق الطبية في البلاد.

وقال رافائيل فيشت رئيس بعثة المنظمة في اليمن: “نحث جميع المنظمات الإنسانية الطبية الموجودة في اليمن على توسيع نطاق الاستجابة الطارئة لكوفيد -19 سريعا”.

وأضاف: “جميع جوانب التدخل لمكافحة كوفيد-19 غائبة وتحتاج إلى دعم دولي أكبر، بدءا من رسائل الصحة العامة، وصولا إلى اللقاحات والعلاج بالأكسجين… هناك حاجة إلى الدعم في جميع المجالات”.



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