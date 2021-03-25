2021/03/25 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد المركز الخبري الوطني منح المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف الجائزة الدولية للاقتصاد وإدارة المصارف، ووشاح سفراء السلام والنوايا الحسنة.وذكر إعلام مصرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مصرف عراقي ينال جائزة رفيعة ووشاح سفراء السلام المركز الخبري الوطني.

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