انتشار مكثف للقطعات الامنية في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية

2021/03/25 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية المقرر عقدها في العاصمة.

وقال المصدر في حديث للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “القوات الامنية انتشرت مساء اليوم بشكل مكثف في شوارع العاصمة بغداد، حيث تم استدعاء عدد من افواج الطوارىء”.

وأضاف أن “هذا الانتشار جاء لتأمين الاوضاع في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية المقرر عقدها بالعاصمة.



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