معدل الرهن العقاري الأمريكي يواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ يونيو

2021/03/25 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة صعودها للأسبوع السادس على التوالي عند أعلى مستوى في 9 أشهر، مع التفاؤل بشأن الاقتصاد.

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