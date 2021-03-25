محدث.. خسائر النفط تتجاوز 4% عند التسوية مع مخاوف الطلب

2021/03/25 | 22:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف هبوط الطلب، وقوة الدولار الأمريكي.

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