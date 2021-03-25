الريع السياسي وراء -جذْبة- برلمان البيجيدي . - سعيد الكحل

2021/03/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل من التقاليد الحزبية أن البيانات السياسية الصادرة عن المجالس الوطنية تتناول القضايا الاجتماعية الساخنة التي تستقطب اهتمام الرأي العام الوطني .إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد يومي 20 و21 مارس 2021 ، جاء مخالفا لهذا التقليد من حيث كونه تجاهل تلك القضايا الاجتماعية ،وعلى رأسها الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون.



وهذا طبيعي من حزب تاجر بال ......





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