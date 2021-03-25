الوكالة الرسمية: بغداد تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً استعداداً للقمة الثلاثية

2021/03/25 | 23:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، مساء الخميس، انتشاراً أمنياً كثيفاً، استعداداً للقمة الثلاثية المقرر عقدها في العاصمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله، (25 آذار 2021)، إن "القوات الأمنية انتشرت مساء اليوم بشكل مكثف في شوارع العاصمة بغداد، حيث تم استدعاء عدد من افواج الطوارىء".

وأضاف أن "هذا الانتشار جاء لتأمين الاوضاع في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية المقرر عقدها بالعاصمة".

وحصل "ناس"، على صور ليلية تبين انتشار القوات الأمنية في عدد من مناطق العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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