الزرفي يطلق وصفا على انتشار 'فصائل مسلحة' في بغداد

2021/03/25 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصف النائب والمرشح السابق لمنصب رئيس الوزراء عدنان الزرفي، الخميس، انتشار فصائل مسلحة في بغداد بـ "الفايروس".

وكتب الزرفي في تغريدة على تويتر، اليوم (25 اذار 2021)، ان "سلاح (الدولة) المكشوف هو حصنها وقوتها وهيبتها وقت الحرب".

واضاف، انه "في وقت السلم فأن اي سلاح يتحرك سيكون خارج امرة(الدولة)، معارضة (الدولة) وتهديد السلم المجتمعي بالسلاح هو ڤايروس خطر يضع النظام السياسي تحت المجهر الدولي وحينها لن ينفع معه حتى اللقاح"، على حد تعبيره.

وكانت بغداد قد شهدت في وقت سابق، اليوم الخميس، انتشارا لمجاميع مسلحة، قاموا بالاستعراض بعجلاتهم واسلحتهم في مناطق مختلفة من العاصمة.

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