غلق ملهى في حي الكرادة وسط بغداد

2021/03/25 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قامت استخبارت الامن السياحي، الخميس، بإغلاق ملهى ليلي في حي الكرادة، لمخالفته تعليمات الحظر وعدم امتلاكه الاجازة.

وذكر مصدر مطلع، ان "استخبارات الامن السياحي اغلقت الملهى في حي الكرادة لانه كان مفتوحا بوقت الحظر وغير مجاز والفندق يحوي نزلاء غير مسجلين".

واضاف، انه تم "كبس مجموعة رجال ونساء تمارس اعمالا غير اخلاقية واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل"، على حد قوله.

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