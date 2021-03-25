مباحثات بين الملك سلمان والكاظمي حول تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة

2021/03/25 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان: التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم عبر الاتصال المرئي، مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية وبحث اللقاء في القضايا المهمة المشتركة تلقى من خلاله الكاظمي دعوة من الملك سلمان لزيارة الرياض ..وقد صدر عن اللقاء بيان مشترك فيما يلي نصه: انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين […]

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