2021/03/25 | 23:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليرتفع "داو جونز" بنحو 200 نقطة، مع التفاؤل بشأن الاقتصاد.

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