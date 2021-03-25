اجراءات أمنية في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية

2021/03/25 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن القوات الامنية اتخذت اجراءات في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية المقرر عقدها السبت المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انتشاراً مكثفاً للقوات الأمنية في بغداد استعداداً للقمة الثلاثية"، مؤكداً أنه "لا يوجد اي اغلاق فقط تشديد امني في السيطرات".وأضاف أن "تأمين القمة الثلاثية ستكون من مسؤولية الفرقة الخاصة وسيتم استدعاء عدد من افواج الطوارئ سيكون مساند للفرقة الخاصة".

ومن المقرر أن تستضيف بغداد قمة ثلاثية بين العراق ومصر والاردن بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني.

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