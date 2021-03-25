2021/03/25 | 23:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة الانبار، الخميس، منافذ التطعيم بلقاح "أسترازنيكا" ضد فيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 اذار 2021)، أنه "سيكون اللقاح متاح لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق و من يوم السبت القادم المصادف ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١".

ودعا البيان "المواطنين المشمولين الى اخذ اللقاح حماية لهم و لمحبيهم".

المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (٥٦ منفذ تلقيحي)

١ - قطاع الگرمة :-

مركز صحي الگرمة الرئيس

مركز صحي الشهابي

مركز صحي العيساوية

مركز صحي بني زيد

٢ - قطاع الفلوجة :-

مركز صحي الشهداء

مركز صحي الصقلاوية

مركز صحي الجولان

مركز صحي جبيل

مركز صحي السمنت

٣ - قطاع الفارس العربي ( العامرية):-

مركز صحي الاخاء

مركز صحي البوعلوان

مركز صحي حصي جميلة

مركز صحي بزيبز

مركز صحي البوذياب

مركز صحي العجير

٤ - قطاع الخالدية :-

مركز صحي الخالدية

مركز صحي حي الشهداء

مركز صحي حي العمال

مركز صحي حصيبة الشرقية

مركز صحي الملاحمة

٥ - قطاع الرمادي الثاني :-

مركز صحي السورة

مركز صحي زوية سطيح

مركز صحي الملعب

مركز صحي الجمهوري

مركز صحي البوعساف

مركز صحي البوفراج

مركز صحي الحامضية

٦ - قطاع الرمادي الاول :-

مركز صحي الاندلس

مركز صحي التل

مركز صحي التأميم

مركز صحي ٥ كيلو

مركز صحي الامام ويس

مركز صحي جبهة

٧ - قطاع هيت :-

مركز صحي الفرات

مركز صحي العمال

مركز صحي الجمعية

مركز صحي البكر

مركز صحي كبيسة

٨ - قطاع البغدادي :-

مركز صحي القدس

مركز صحي القادسية

مركز صحي الدولاب

مركز صحي سمالة

٩ - قطاع حديثة :-

مركز صحي حديثة

مركز صحي سد حديثة

مركز صحي بروانة

مركز صحي الحقلانية

١٠ - قطاع عنه-راوه :-

مركز صحي عنه الرئيسي

مركز صحي العبور الرئيسي

مركز صحي الريحانة

مركز صحي راوه

١١ - قطاع القائم :-

مركز صحي القائم

مركز صحي الكرابلة

مركز صحي سعدة

مركز صحي الرمانة

مركز صحي العبيدي

١٢ - قطاع الرطبة :-

مركز صحي الرطبة

مركز صحي النخيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءاً من السبت.. عناوين مراكز التطعيم بلقاح ’أسترازنيكا’ في محافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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