الحيالي: الموافقة على تمويل مشروع ينقذ 300 الف نسمة من العطش في ديالى

2021/03/25 | 23:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن قائممقام الحيالي عبد الله الحيالي، الخميس، عن موافقة عاجلة لوزارة الموارد المائية على تمويل مشروع لانقاذ 300 الف نسمة من العطش.

وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “وزارة الموارد المائية وافقت بشكل عاجل على تمويل مشروع استثنائي يهدف لايصال المياه من جدول اسفل الخالص الى نهر خريسان المغذي لـ300 الف نسمة من سكان بعقوبة ومحيطها لتفادي ازمة عطش حادة في موسم الصيف المقبل”.

واضاف، ان “المشروع طرح في ازمة الجفاف عام 2008 وبقي معلقا طيلة 13 سنة لافتا الى ان الاوضاع الاستثنانية التي تمر بها ديالى بسبب انحسار المياه وانخفاض نسبة الخزين الاستراتيجي في بحيرة حمرين دفعت الى احياء المشروع من جديد لتفادي مشاكل معقدة”

واشار الى ان “المشروع اذا ما فذ سيخلق مرونة عالية لتامين مياه الشرب لكل محطات الاسالة في نهر خريسان ويمنع حصول ازمة عطش حادة كما حصل في 2008 مؤكدا بان زيارة وزير الموارد المائية يوم امس اعطت اشارة البدء بانشاء محطة التعزيز مع شبكة انابيب تمتد لعدة كيلومترات”

وتعاني ديالى من ازمة جفاف بدات تتفاقم منذ اشهر عدة بسبب انحسار مياه الانهر الرئيسية وقلة الامطار والسيولة”.انتهى 25 ف

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