سياسي مستقل يطرح حلا للكاظمي للحفاظ على ما تبقى من العراق

2021/03/25 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا السياسي المستقل ليث شبر، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على ماتبقى من العراق.

وكتب شبر في تغريدة على تويتر، اليوم (25 اذار 2021)، انه "بمناسبة اللقاء بين رئيس الوزراء الكاظمي والملك السعودي أقول على العراق أن يسعى بقوة للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي".

واضاف، "ليكون في مكانه الطبيعي وليشكل وأخوته الخليجيين درعا ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة".

واوضح، ان "هذا هو أسرع الحلول للحفاظ على ماتبقى من العراق وعلى الدول الخليجية أن ترحب".

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