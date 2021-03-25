وصول دفعة من لقاح استرازينيكا الى العراق

2021/03/25 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حسن التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي، عن وصول 336 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا عبر مرفق كوفاكس كدفعة أولى.وأوضح حسن التميمي، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الدفعة الأولى وصلت إلى مطار بغداد الدولي، كاشفاُ أن هناك 16 مليون جرعة تم التعاقد عليها ستصل تباعآ.ولفت التميمي، إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات على المؤسسات […]

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