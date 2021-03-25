2021/03/25 | 23:38 - المصدر: قناة التغيير

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عزت الشابندر: الاستعراض العسكري الذي حصل اليوم يُعد تحديا سافرا لسيادة الدولة

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