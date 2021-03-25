صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة التهيئة لانتخابات حرة وحسم أزمة الموازنة

2021/03/25 | 23:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي استعدادات للانتخابات المقبلة، إضافة الى قانون الموازنة والذي من المقرر التصويت عليه خلال الأيام المقبلة .

ووفقا لبيان، فأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الاستعداد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتعزز الثقة بنتائجها، بالإضافة إلى بحث قانون الموازنة العامة والتأكيد على ضرورة الإسراع في تشريعه.

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