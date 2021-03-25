البرازيل تخفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 3.6% هذا العام

2021/03/25 | 23:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلص البنك المركزي البرازيلي توقعاته للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى عدم اليقين الذي يحيط بالتعافي.

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