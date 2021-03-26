صحة البصرة: 10 قطاعات لتقديم لقاح ’أسترازنيكا’.. المباشرة الأحد المقبل

2021/03/26 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، منافذ التطعيم بلقاح "أسترازنيكا" ضد فيروس كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 اذار 2021)، أنه "سيكون اللقاح متاح لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق ومن يوم الأحد القادم المصادف 28 آذار 2021".

وتالياً أسماء المراكز المخصصة لتقديم اللقاح:

القطاع الأول:

مركز الرازي التدريبي

مركز المهندسين

مركز المطيحة

مركز القبلة

مركز السيف

القطاع الثاني:

مركز الرباط

مركز المعقل

مركز الجنينة

مركز الامام الحسن

مركز الجمهورية

القطاع الثالث:

مركز حي الحسين

مركز حي الخليج

مركز الشعلة

مركز القادسية

مركز الجهاد

قطاع الهارثة:

مركز الهارثة

مركز ابي صخير

مركز البتول

مركز حمرينان

مركز حي العامل

قطاع الدير:

مركز الدير

مركز الشافي

مركز النشوة

مركز البوبصيري

مركز الحسن العسكري

الزبير:

مركز الخطوة

مركز الانصار

مركز العقيل

مركز سفوان

مركز خور الزبير

قطاع ابي الخصيب:

مركز الفاو الجنوبي

مركز السيبة

مركز الصديقة

مركز ابو مغيرة

مركز حمدان

قطاع شط العرب:

مركز شط العرب

مركز نهر حسن

مركز الفيحاء

مركز الجزيرة

مركز الحوطة

قطاع القرنة:

مركز القرنة

مركز الشرش

مركز شلهة الحسن

مركز حي الجمعة

مركز الثغر

قطاع المدينة:

مركز الهوير

مركز الجلال

مركز المدينة النموذجي

مركز الحوش

مركز ابو غرب

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