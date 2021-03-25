2021/03/26 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد هناك مؤتمر رئيسي وكبير لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بعد الآن ضمن طريق الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023، بعد اختتام المؤتمر السابع، الأربعاء، في العاصمة أنقرة، والذي شهد تجديد انتخاب منصب رئيس الحزب، المحسوم لصالح رجب طيب إردوغان.

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