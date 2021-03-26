العيداني يدعو الحكومة لاكمال مشاريع حيوية ويحذر من ازمة اقتصادية

2021/03/26 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الخميس، على مفاتحة الحكومة الاتحادية مرارا لغرض اكمال المشاريع الوزارية من اموال المحافظة، محذرا ازمة اقتصادية تطال المقاولين والشركات الاستثمارية والمشاريع المستمرة.

وقال العيداني في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (25 اذار2021)، ان "حكومة البصرة طالبت الحكومة الاتحادية منذ ولاية رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي باحالة المشاريع الوزارية ومنها الصحية وتحديدا مشروع المستشفى التركي الى الحكومة المحلية لغرض اكمالها من اموال المحافظة".

وتسائل العيداني حول "عدم تحويل المشروع رغم موافقة جميع الجهات ذات العلاقة، لافتا الى ان البصرة لديها موارد مالية تكفي لاكمال المشاريع المعطلة من مبالغ البترودولار وواردات المنافذ الحدودية ".

كما وحذر محافظ البصرة من "ازمة اقتصادية تطال المقاولين والشركات الاستثمارية والمشاريع المستمرة في البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام في حال تأخر اقرار الموازنة المالية لسنة 2021".

واوضح العيداني ان "الازمة المالية في عام 2014 دعت الحكومة الى اتخاذ قرار رقم 347 الذي تم بموجبه ايقاف مشاريع كثيرة وان الرجوع لمثل هكذا قرار يخلق ازمة جديدة"، على حد تعبيره.

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