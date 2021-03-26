2021/03/26 | 00:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، أن سعر صرف الدولار الجديد حقق مكتسبات كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: سعر الصرف الجديد حقق مكتسبات كبيرة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: سعر الصرف الجديد حقق مكتسبات كبيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).