2021/03/26 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي: يجب أن لا يؤدي الصراع السياسي إلى نشر المعلومات المزيفة بغية صناعة اليأس والإحباط لدى الناس » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 00:08

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: يجب أن لا يؤدي الصراع السياسي إلى نشر المعلومات المزيفة بغية صناعة اليأس والإحباط لدى الناس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: يجب أن لا يؤدي الصراع السياسي إلى نشر المعلومات المزيفة بغية صناعة اليأس والإحباط لدى الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).