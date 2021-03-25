إيرانية تنفذ حكم الإعدام في والدتها

2021/03/26 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن ابنة "نفذت إعدام والدتها"، مؤخرا، بموجب قانون بدائي يتيح للأبناء الانتقام من والديهم.

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