2021/03/26 | 00:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

5461 مشاهدة

افاد مصدر امني، الجمعة، ان انتشارالقوات الامنية في بغداد يأتي لتأمين زيارة العائلة الملكية الأردنية إلى العراق.

وقال المصدر لـNRT عربية (26 اذار 2021)، ان القوات الامنية انتشرت بشكل كبير في العاصمة بغداد لتأمين زيارة العائلة الملكية الأردنية إلى العراق.

وانتشرت مقاطع مصورة توثق الانتشار الكبير للقوات الامنية والفرقة الخاصة في منطقة الجادرية والكرادة ومناطق اخرى في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف لـNRT اسباب الانتشار المكثف للقوات الامنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف لـNRT اسباب الانتشار المكثف للقوات الامنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).