2021/03/26 | 00:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبو علي العسكري مخاطباً الحكومة: مفهوم ضبط السلاح يجب أن يسري على الجميع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو علي العسكري مخاطباً الحكومة: مفهوم ضبط السلاح يجب أن يسري على الجميع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو علي العسكري مخاطباً الحكومة: مفهوم ضبط السلاح يجب أن يسري على الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).