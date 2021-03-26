2021/03/26 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، حصول موافقة مجلس الوزراء على جدولة قروض البنك المركزي العراقي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن "المباحثات والمناقشات المتواصلة من قبل وزير الزراعة والجهات المالية ذات العلاقة بالقروض أثمرت عن إمكانية جدولة هذه القروض وبالشكل الذي يخفف العبء عن مربي الدواجن والثروة الحيوانية بغية مساعدتهم على الاستمرار في زيادة الانتاج،

وثمن الخفاجي، بحسب البيان، جهود وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ومكتب رئيس الوزراء التي افضت الى اصدار هذا القرار المهم والخاص بجدولة قروض البنك المركزي الخاصة بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى الى ان هذا القرار سيكون له صدى تشجيعي مهم من قبل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، فضلا عن الفلاحين والمزارعين بغية زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منها الى خارح البلاد والتي ستثمر الى زيادة ايرادات الدولة المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تحدد فوائد قرار جدولة القروض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تحدد فوائد قرار جدولة القروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).