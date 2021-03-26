رغم المنع.. إقبال غير مسبوق على شراء البيتكوين في المغرب

2021/03/26 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منصات تداول العملة الرقمية البيتكوين إقبالا غير مسبوق في المغرب على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك رغم حظر البنك المركزي المغربي للعملات المشفرة.

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