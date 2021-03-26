الأزمة النيابية تحذر من انفجار وبائي: الامتحانات هي السبب

2021/03/26 | 01:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الجمعة، من انفجار بإصابات كورونا الأسبوع المقبل نتيجة إجراء الامتحانات.وقال مقرر خلية الازمة النيابية الدكتور جواد الموسوي في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” ان “وزارة التربية […]

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