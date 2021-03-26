شاهد لحظة وصول رئيس الافواج الأمنية لشمال البصرة | فيديو

2021/03/26 | 01:47 - المصدر: قناة التغيير

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وصول افواج امنيه على راسها رئيس الافواج الامنية في المحافظة للحد من النزاعات العشائرية برعاية محافظ البصرة

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