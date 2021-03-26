الكعكة الجديدة هي أفريقيا - نعيمة عبد الجواد

2021/03/26 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجوادفي عالم البشر، الشباب نعمة كبيرة لا يقدّرها إلا من تخطاها أو من هو على شفا مغادرتها.



والمفارقة أن عالم البشر لا يختلف كثيرًا عن العوالم الأخرى، سواء أكان عالم الكائنات الحية أو الجماد؛ فالشباب يعني وجود فرصة سانحة للتعبير عن الذات وتحقيق الإنجازات؛ لأنهناك متسع من الوقت.



لكن، عندما يولِّي الشباب لا يتبقى للمرء إلا التحسر على ما فات ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت ا ......





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