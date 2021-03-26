2021/03/26 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس سوف تعلن لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية نتائجها النهائية بعد اتمامها لعملية فحص جميع مغلفات الاقتراع وتدقيقها حسب الأنظمة والقوانين المتبعة؛ لكنني لن أنتظر كي أكتب عن سقوط آخر السدود، فبعض الخلاصات، بناءً على المعطيات المعروفة حسب ما نشر لغاية منتصف ليلة الاربعاء الفائتة، اصبحت ناجزة، كما أراها.أولًا: معظم الأحزاب اليهودية المنتخبة تنتمي إلى نفس الفصائل المعادية لوجود وحقوق المواطنين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر يعادل هزيمة - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر يعادل هزيمة - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).