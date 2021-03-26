"اعتداء تخريبي" يتسبب بحريق في محطة نفطية سعودية

2021/03/26 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرياض أن محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جازان، الواقعة جنوبي السعودية، تعرضت، مساء الخميس، "لاعتداء تخريبي بمقذوف" نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، لكن دون أن يؤدي إلى إصابات في الأرواح.

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