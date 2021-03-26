2021/03/26 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الآيات التي توقفت كثيرا في تدبر معانيها بالرغم من قرأتي لعشرات التفسيرات المختلفة زمانا ومكانا ومذهبا، والتي تجمع على أن كلمة كنود التي وردت في سورة العاديات (إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) تعني ناكر الجميل أو الجاحد نعم الله أو المتبرم الذي لا يذكر الخير ويقدم الشر، فمثلا ما ورد المعنى في معجم المعاني الجامع (صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من كنَدَ: من يَعُدُّ المصائبَ وينسى النِّعمَ فيلوم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).