حقائق عن قناة السويس

2021/03/26 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت سفينة شحن عملاقة، ترفع علم بنما، بشل حركة السفن التجارية في قناة السويس، منذ الثلاثاء، وذلك بعد أن علقت بإحدى ضفاف القناة المصرية بطريقة شكلت حاجزا منع بقية السفن من العبور.

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