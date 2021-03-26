الزمان تعزّي المدير العام لقناة الشرقية الاعلامي علاء الدهان

2021/03/26 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدّم جريدةُ الزمان بأحر التعازي الى الاعلامي والمخرج الكبير الأستاذ علاء الدهان المدير العام لقناة الشرقية في وفاة المغفور لها والدته أسكنها الله فسيح جناته وألهم أبناءها وذريتها الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا اليه راجعون

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