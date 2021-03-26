كوريا الشمالية تكشف تفاصيل المقذوف الذي أطلقته في بحر اليابان

2021/03/26 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنّ ما أطلقته في بحر اليابان، الخميس، كان "مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً" جديداً يعمل محرّكه بالوقود الصلب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

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