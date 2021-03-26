لماذا يخافون نوال السعداوي؟  

2021/03/26 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الكاتبة والناشطة والمثقفة المصرية، نوال السعداوي، وقعها على العالم العربي هو أشد مما يبدو في الظاهر، ليس بسبب عمر السعداوي أو وضعها الصحي، بل لأن رحيلها يفضح الإفلاس الثقافي والفراغ الفكري العميق الذي تعيشه المنطقة أمام صعود أصحاب الميليشيات الدينية وأبواق التسلط.

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