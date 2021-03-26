بداية جيدة لألمانيا وإنكلترا وإيطاليا وتعادل مخيب لإسبانيا في تصفيات مونديال 2022

2021/03/26 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية جيدة حققتها منتخبات ألمانيا وإنكلترا وإيطاليا في مستهل مشوارها ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، في حين خيب المنتخب الإسباني الآمال بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع اليونان، الخميس.

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