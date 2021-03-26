عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية دافعت عن الأويغور

2021/03/26 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة الصينية، الجمعة، عن عقوبات فرضتها على تسع شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وأربعة كيانات، وذلك لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

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