2021/03/26 | 06:45 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توصل باحثون إلى أن عقار شهير يوصف لمرضى السكري قد يكون قادرا على مساعدة النساء اللواتي يتعرضن للإجهاض المتكرر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دواء للسكري قد يكون الحل للإجهاض المتكرر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دواء للسكري قد يكون الحل للإجهاض المتكرر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دواء للسكري قد يكون الحل للإجهاض المتكرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).