دواء للسكري قد يكون الحل للإجهاض المتكرر

2021/03/26 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون إلى أن عقار شهير يوصف لمرضى السكري قد يكون قادرا على مساعدة النساء اللواتي يتعرضن للإجهاض المتكرر.

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