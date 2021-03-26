2021/03/26 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة أن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظرا للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أشكال مروعة للعنف الجنسي".. رجال في تيغراي أُجبروا على اغتصاب نساء من عائلاتهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أشكال مروعة للعنف الجنسي".. رجال في تيغراي أُجبروا على اغتصاب نساء من عائلاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).