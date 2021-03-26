2021/03/26 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تهيئة اجواء مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة، كما اكدا على ضرورة الاسراع في اقرار الموا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والحلبوسي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والحلبوسي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).