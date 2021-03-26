2021/03/26 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيارات دبلوماسية من رؤساء وقادة العالم للعراق، ولكن السلاح مازال موجودًا على الأرض في يد الميليشيات، فكيف يؤثر ذلك على وضع الديمقراطية في العراق؟ حلقة تناقش هذا الأمر.

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