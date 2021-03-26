منهجية تحليل النص الفلسفي - زهير الخويلدي

2021/03/26 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي المنهجية الفلسفية وطريقة التعليق على نص فلسفيهنا دليل نصيحتنا للتعليق النصي (يسمى أيضًا "شرح النص") للاختبار المنهجي للفلسفةجدول المحتويات1 مقدمة في التعليق في الفلسفة1.1 الاختلافات بين التعليق والمقال1.2 متى يجب أن تختار التعليق؟1.3 أنواع الخطة2 منهجية مفصلة2.1 اقرأ النص2.2 في المسودة2.3 الصياغة2.4 ملاحظات عامةيجب أن يكون التعليق تحليلًا منطقيًا لمق ......





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